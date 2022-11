IEF: l’embargo Ue rischia di far schizzare il prezzo del petrolio ben sopra i 100 dollari

MeteoWeb

I prezzi del Brent potrebbero facilmente superare di nuovo i 100 dollari al barile se le perdite di approvvigionamento dalla Russia saranno vicine ai 3 milioni di barili al giorno (bpd) quando il mese prossimo entrerà in vigore l’embargo dell’UE sulle importazioni di greggio russo via mare, ritiene l’International Energy Forum di Riad (IEF).

L’IEF e molti Paesi consumatori, non solo gli Stati Uniti, sono preoccupati per ciò che accadrà al mercato petrolifero quando entreranno in vigore le sanzioni dell’UE, ha detto a Bloomberg TV Joseph McMonigle, segretario generale dell’IEF in un’intervista a margine del Conferenza sull’energia ADIPEC ad Abu Dhabi.

Secondo l’IEF, la più grande organizzazione internazionale di Ministri dell’energia al mondo, il mercato petrolifero potrebbe perdere tra 1 milione di barili al giorno e 3 milioni di barili al giorno di fornitura di petrolio dalla Russia quando le sanzioni entreranno in vigore.

Negli ultimi mesi, ci sono state molte previsioni e molte speculazioni su cosa potrebbe accadere con l’embargo, ma “questo è quando si vedranno effettivamente i barili russi uscire dal mercato“, ha detto a Bloomberg McMonigle dell’IEF. “Forse la Russia troverà un modo per aggirarlo, ma non all’inizio“, ha aggiunto.

Se si perdono 3 milioni di bpd di petrolio russo, il Brent romperà facilmente i 100 dollari al barile, ha affermato. Ci sarà molta volatilità all’inizio dell’embargo perché non ci sarà molta trasparenza sul numero effettivo di barili russi che escono dal mercato, secondo McMonigle. Quindi i prezzi del Brent potrebbero andare “ben al di sopra dei 100 dollari” con molta volatilità, il che non è positivo per il mercato, ha affermato.