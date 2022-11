ENEA: evento “Percorsi di transizione per città e territori” a Bergamo

MeteoWeb

La Divisione Smart Energy del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili ENEA organizza presso la città di Bergamo tre giorni di incontri, workshop e tavoli di discussione per fornire informazioni e strumenti a PA, Utility e imprese sul tema “Percorsi di Transizione per Città e Territori | Urban Transition Pathways” – Bergamo, 30 novembre / 2 dicembre 2022.

L’obiettivo è creare sinergie tra i network nazionali e internazionali in cui ENEA opera e avviare percorsi condivisi per lo sviluppo dei contesti urbani e territoriali.

I lavori si apriranno il 30 novembre p.v. con un convegno (in lingua italiana) dal titolo “Transizione digitale ed energetica – Strumenti tecnologici e finanziari per lo sviluppo di contesti urbani e territoriali”. Nella giornata del 1° dicembre p.v. si svolgerà un confronto (in lingua inglese) sugli strumenti offerti da CapaCITIES, Net Zero Cities e Partnership DUT ed il 2 dicembre p.v. si chiuderà con una rassegna dei principali progetti di ricerca sulla transizione urbana proposti dalla rete EERA Joint Programme on Smart Cities.

Gli incontri sono rivolti a:

Pubblica Amministrazione Locale: manager e sviluppatori delle strategie di transizione; funzionari pubblici coinvolti nei processi di transizione; responsabili di procedimenti e processi nei Comuni;

professionisti (architetti, ingegneri, energy manager, urbanisti…);

imprese tecnologiche;

società multiservizio;

ESCO;

cittadini e associazioni di quartiere e/o associazioni di consumatori, gestori dei patrimoni;

immobiliari pubblici;

ANCI

Transizione digitale ed energetica: strumenti tecnologici e finanziari per lo sviluppo di contesti urbani e territoriali

ENEA ha promosso, proposto ed avviato un cambiamento nelle modalità di gestione delle infrastrutture, servizi e territori, sviluppando una nuova generazione di modelli gestionali supportati da specifiche soluzioni metodologiche e tecnologiche. ENEA, attraverso la Divisione Smart Energy del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, impegnata a supportare la pubblica amministrazione nell’intraprendere e conseguire gli obiettivi dei processi di transizione, organizza un momento di presentazione delle sue soluzioni e confronto con gli attori del territorio anche ai fini di correlare offerta e domanda. Km Rosso rappresenta il punto di contatto tra il mondo della ricerca e quello dell’industria e delle pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di focalizzare i risultati sulle effettive esigenze del territorio.