Enel: +21 GW capacità rinnovabile entro il 2025, punta alla filiera integrata per l’elettrificazione

Nel nuovo Piano Strategico 2023-25, Enel punta a focalizzarsi su una filiera industriale integrata verso un’elettrificazione sostenibile, sempre più necessaria nei sistemi energetici globali, soddisfacendo circa il 90% delle vendite a prezzo fisso con elettricità carbon-free nel 2025, portando la generazione da fonti rinnovabili a circa il 75% del totale e nonché digitalizzando circa l’80% dei clienti di rete. Lo rende noto il gruppo che oggi presenta il nuovo Piano.

In particolare, entro il 2025, nei sei Paesi “core” (Italia, Spagna, Brasile, Cile e Colombia e USA) il gruppo prevede di vendere circa l’80% dei volumi di elettricità con contratti a prezzo fisso, un aumento di circa 15 TWh (+7%) rispetto alle stime per il 2022. Il gruppo prevede di soddisfare il 100% delle vendite a prezzo fisso con la propria produzione e con power purchase agreements di lungo periodo, prevedendo che il 90% circa sia coperto da fonti carbon-free, per assicurare ulteriormente l’evoluzione dei margini del Gruppo. Entro il 2025, Enel prevede di aggiungere circa 21 GW di capacità rinnovabile installata (di cui circa 19 GW nei Paesi “core”), ben posizionandosi verso il raggiungimento dei propri obiettivi di decarbonizzazione, in linea con l’Accordo di Parigi. Il gruppo prevede di sviluppare questa capacità rinnovabile grazie a una market-leading pipeline, pari a circa 425 GW.