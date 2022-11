Enel costruirà una mega fabbrica di pannelli solari negli USA

MeteoWeb

Il colosso italiano dell’energia Enel sta progettando la costruzione di un mega impianto per l’energia solare negli Stati Uniti. Lo rivela il Wall Street Journal. Stando ai piani, la fabbrica sarebbe in grado di produrre inizialmente 3 gigawatt – e fino a 6 gigawatt – di pannelli solari. Il costo dell’impianto, secondo il Wall Street Journal, potrebbe avvicinarsi o superare il miliardo di dollari.

Enel ha affermato in una nota che la struttura dovrebbe essere tra le prime a produrre celle solari negli Stati Uniti, dove il divieto di importazione di alcuni materiali cinesi sta creando problemi per gli sviluppatori di energia.

Per sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili, l’amministrazione statunitense ha approvato una legislazione che offre incentivi ai produttori di una vasta gamma di materiali energetici, compresi i pannelli solari. “I recenti sviluppi politici dell’Inflation Reduction Act sono serviti da catalizzatore per le nostre ambizioni di produzione solare negli Stati Uniti, inaugurando una nuova era di energia made in America“, ha affermato in una nota il capo di Enel North America Enrico Viale. La nuova fabbrica creerà 1.500 posti di lavoro entro il 2025.

La costruzione della fabbrica dovrebbe iniziare nella prima metà del 2023 e il primo pannello sarà disponibile sul mercato entro la fine del 2024.

Il progetto statunitense segue un’iniziativa simile che Enel sta sviluppando nel Sud Italia, dove sta ampliando un impianto di pannelli solari fotovoltaici esistente per trasformarlo in una gigafactory che produce fino a 3 GW. “Enel intende replicare la fabbrica gigafactory negli Stati Uniti per produrre celle fotovoltaiche a eterogiunzione bifacciale che catturano più luce solare“, ha affermato il gruppo.