Energia: in Europa bollette ai massimi nonostante i sussidi dei governi

Le famiglie europee stanno pagando più che mai per l’elettricità e il gas naturale, anche se i governi spendono miliardi per proteggere i consumatori dalla crisi energetica. Secondo la società di consulenza energetica VaasaETT Ltd., il prezzo medio del gas al dettaglio nell’Unione Europea e in Gran Bretagna è stato di quasi 18 centesimi di euro per kilowattora, il doppio di quello dello stesso mese dell’anno scorso. I costi dell’elettricità domestica sono aumentati del 67% a 36 centesimi di euro per kilowattora.

Tutto questo nonostante i governi dell’UE abbiano impegnato oltre 550 miliardi di euro per proteggere i cittadini e le imprese dall’impennata dei costi energetici nell’ultimo anno. Senza questi aiuti, le bollette delle famiglie sarebbero state ancora più alte, ha affermato Philip Lewis, amministratore delegato della società di consulenza con sede a Helsinki.

Su base mensile, la tariffa media unitaria dell’energia elettrica è aumentata del 3,4% nel mese di ottobre, mentre quella del gas è aumentata del 2,5%. I maggiori guadagni mensili sono stati a Dublino, dove le tariffe elettriche sono aumentate del 44%, mentre il prezzo medio del gas a Roma è salito del 97%.