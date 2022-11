Energia: il CERN anticipa lo stop di LHC per ridurre i consumi

MeteoWeb

Stop con due settimane di anticipo per il più grande acceleratore di particelle al mondo, il Large Hadron Collider (LHC): la decisione di accorciare i tempi per lo stop tecnico di fine anno rientra nel pacchetto di misure prese dal CERN di Ginevra per ridurre i consumi a fronte della crisi energetica internazionale.

La pausa contrassegna la conclusine della presa di dati “Run 3”, iniziata in primavera, dopo che l’acceleratore è tornato operativo dopo oltre tre anni di manutenzione necessaria al suo potenziamento.

Con 3.200 miliardi di collisioni fornite ai diversi esperimenti, Run 3 ha consentito di ottenere collisioni all’energia record di 13,6 TeV, ha fatto registrare il periodo più lungo in cui l’acceleratore è stato percorso da particelle (pari a 57,4 ore) e ha fatto segnare il picco più alto di luminosità.