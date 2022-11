Energia, intesa tra Ali, Tesla e Fai per le comunità energetiche

MeteoWeb

Siglato un protocollo di intesa tra ALI- Autonomie Locali Italiane e TESLA Group A.S. e FAI Costruzioni Srl al fine di attivare investimenti in favore degli enti locali italiani per realizzare percorsi per lo sviluppo e la creazione di comunità energetiche. Le attività di supporto, totalmente gratuite per le amministrazioni pubbliche e per eventuali cittadini e imprese coinvolte, riguarderanno la valutazione dei fabbisogni, progettazione, gestione amministrativa e burocratica, realizzazione dell’impianto di produzione di Energia rinnovabile e successiva gestione. “Offriamo ai comuni un meccanismo che grazie al project financing, consentirà ai territori di avere impianti di produzione in grado di liberare importanti risorse sui bilanci dei comuni, oggi stressati dall’aumento dei costi energetici.

L’utilizzo dell’Energia prodotta sarà totalmente gratuita per coloro che aderiranno alle comunità energetiche e consentirà di abbattere le bollette sia pubbliche che private. L’impianto sarà ripagato grazie agli incentivi sull’autoconsumo. Una volta coperti i costi l’infrastruttura rimarrà nella piena disponibilità delle amministrazioni e dei cittadini”, spiega Valerio Lucciarini, direttore nazionale di Ali. “L’ultimo decreto Aiuti quater non ha previsto alcuna forma di sostegno per gli enti locali che – aggiunge – rischiano di non riuscire a chiudere i bilanci quest’anno, ed essere costretti a tagliare i servizi essenziali ai più deboli o aumentare le tasse locali. Anche per questo chiediamo al governo di procedere il più rapidamente possibile alla pubblicazione dei decreti attuativi sulle comunità energetiche, che possono aiutare a ridurre il peso delle bollette e a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità”. Presenti alla firma Horia Grigorescu, Group Chief Legal Officer per TESLA Group, e l’amministrazione delegato di FAI Costruzioni, Antonio Fiore. Il protocollo mira anche a realizzare interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica e di riqualificazione urbana.