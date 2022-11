Energia: Montemignaio, il paese degli abeti Natale, rinuncia alle luci sugli alberi

MeteoWeb

Montemignaio (Arezzo), comune della montagna casentinese famoso per la produzione degli alberi di Natale, sceglie di addobbare il paese solo con gli abeti, che rappresentano una delle eccellenze del territorio, ma rinuncia ad illuminarli per risparmiare sulle bollette dell’Energia elettrica e garantire lo stesso l’addobbo natalizio. La decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale.

Gli alberi, che in questi giorni stanno partendo per tutto il mondo, sono stati sistemati nel centro di Montemignaio e rappresentano non solo un addobbo, come spiegano dall’amministrazione, ma anche un biglietto da visita per il paese, per di più realizzato con alberi coltivati in zona.

Quest’anno l’anomalia climatica ha colpito in modo particolare le piantagioni giovani, riducendo del 10% quelle più datate e in vendita quest’anno, che non sono comunque sufficienti rispetto alla richiesta in continua crescita. I problemi arriveranno tra qualche anno, dicono i produttori, ma per quest’anno gli alberi racconteranno il Natale non solo nel mondo ma anche e soprattutto a Montemignaio.