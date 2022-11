Energia, Nardella: “grazie a Sgarbi per valutare la proposta delle rinnovabili”

MeteoWeb

“Sono felice e grato che il sottosegretario Sgarbi abbia voluto prendere in considerazione la mia proposta sulla semplificazione delle autorizzazioni per installare impianti di energie rinnovabili. Anche in qualità di coordinatore delle Città metropolitane cercherò di svolgere al meglio un lavoro di collaborazione e proposta nei confronti del governo, attraverso questa opportunità di incontro che si terrà il 30 novembre“.

E’ quanto dichiarato dal sindaco di Firenze Dario Nardella a proposito della riunione sul tema del paesaggio e sull’eolico in programma il 30 novembre, appuntamento annunciato oggi dal sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Alla riunione non parteciperà invece il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani perché impegnato nella Festa della Toscana.