Energia, Pichetto: “preoccupazione per l’inverno 2023”

Sul reperimento energetico “le preoccupazioni sono forti, non tanto per questo inverno, che dovremmo riuscire a superare, ma sicuramente per il 2023“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’evento “Direzione Nord” al Palazzo delle Stelline di Milano. “Il venir meno delle forniture russe vuol dire che durante l’estate dobbiamo costituire le riserve, gli stoccaggi e naturalmente essere pronti per il prossimo inverno“. Dall’altra parte “c’è la questione prezzo, bisogna vedere che effetto ha il price cap europeo sul prezzo del gas“.

“L’Italia da sola non ce la fa ad approvvigionarsi a livello interno“, del resto “siamo un Paese che solo di gas consuma circa 76 miliardi di metri cubi e finora, il prelievo nazionale è stato di circa 3 miliardi di metri cubi, di conseguenza ce ne mancano 73,” ha sottolineato il Ministro dell’Ambiente. “Noi facciamo leva su accordi internazionali, raggiunti con Algeria e Paesi del Medioriente e naturalmente abbiamo già una valvola di sfogo nell’aumentare leggermente i prelievi nazionali“. Tuttavia, “il prelievo nazionale ha più una valenza di prospettiva. Coloro che attiveranno le concessioni nazionali entro un certo limite, che è molto basso, si impegnano a fornire anticipatamente pari quantità. Di conseguenza significa creare un piccolo fondo di garanzia per il futuro“.

“Presenterò al Consiglio dei Ministri una forma di proposta di price cap nazionale che riguarda il sistema delle rinnovabili, pari a 180 euro al megawatt,” ha concluso il Ministro. “Significa mettere un tetto al prezzo dell’energia da fonti rinnovabili che naturalmente non hanno un onere eccessivo di costo per la produzione“.