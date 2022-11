Energia, Pichetto: “i due rigassificatori servono subito, maggiori preoccupazioni per l’inverno 2023”

MeteoWeb

L’obiettivo dell’Italia “è raggiungere una maggiore indipendenza energetica dai Paesi esteri puntando sulle rinnovabili e garantendo l’impegno di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 e la neutralità climatica nel 2050“. Lo dice in un’intervista ad Avvenire Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Rispetto agli stoccaggi, “è l’inverno del 2023 che in prospettiva suscita maggiori preoccupazioni”, spiega. “Per questo inverno stiamo mettendo in opera tutte le misure necessarie per garantire la continuità del servizio alle famiglie e alle imprese”. L’obiettivo fondamentale “è superare l’emergenza per salvare il sistema produttivo del Paese”.

Pichetto Fratin è fiducioso sul raggiungimento in Europa di “un accordo anche sul tetto al prezzo del gas. Di certo l’Italia è pronta anche a fare da sola, qualora fosse necessario“. Il governo “ha deciso di concedere le autorizzazioni a sfruttare giacimenti di almeno 500 milioni di metri cubi di gas ricadenti tra le 9 e le 12 miglia dalla costa, a condizione che le società interessate si impegnino a garantire la fornitura immediata di gas a prezzo calmierato alle imprese italiane con elevato consumo di gas“. Ovviamente “vanno rispettate tutte le tutele ambientali e sarà preservato l’alto Adriatico”.

Tutte le fonti rinnovabili “sono essenziali, ad iniziare dal fotovoltaico e l’eolico che sono le più vantaggiose in termini di rapporto costi-benefici“, sottolinea. “In queste settimane stiamo velocizzando tutti i provvedimenti rimasti inevasi e che servono per accelerare il loro sviluppo”.

Per garantire la sicurezza energetica al Paese “i due rigassificatori di Piombino e Ravenna servono, subito, all’Italia. Per Piombino, c’è l’impegno mio e del governo per un uso temporaneo, non oltre i tre anni. Allo stesso tempo è giusto che lo Stato si faccia carico delle esigenze delle comunità che garantiscono un servizio così importante alla Nazione. Si tratta di realizzare opere di riqualificazione ambientale importanti, che saranno ultimate in tempi rapidi“, ha concluso il Ministro Pichetto Fratin.