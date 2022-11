Energia, Pichetto: “più rinnovabili, l’obiettivo finale è la fusione nucleare”

MeteoWeb

Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è intervenuto alla XXXIX Assemblea nazionale dell’Anci, in programma alla Fiera di Bergamo fino al 24 novembre, parlando di energie rinnovabili, ma anche di nucleare.

Serve un “grande disegno a livello nazionale” per “alzare il livello di produzione delle energie rinnovabili: idroelettrico, geotermico, fotovoltaico, eolico”, ha detto Pichetto. Sul nucleare, “la fusione è l’obiettivo finale” e “bisogna abbandonare i fossili a partire dal carbone. Se per il 2023 dovessi firmare l’atto di indirizzo per l’acquisto del carbone, per me e per noi tutti, sarebbe una coltellata. Quindi, insieme alla crescita delle rinnovabili si devono azzerare carbone e petrolio; rimane la parte di gas che scende accompagnando la crescita delle rinnovabili, facendo il più in fretta possibile ma non possiamo farne a meno. E la sfida in questo è nella costruzione delle infrastrutture“, ha aggiunto Pichetto.