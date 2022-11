Energia, record di carbone bruciato per l’Italia: +57% a ottobre | DATI

MeteoWeb

Nel mese di ottobre 2022, la produzione di elettricità con il carbone in Italia è cresciuta del 56,6% rispetto allo stesso periodo del 2021. L’aumento è stato dovuto al “programma di massimizzazione della produzione a carbone messo in atto dal Governo per il contenimento dei consumi di gas“. Lo rende noto Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale.

I dati forniti da Terna: a Ottobre il 28% del fabbisogno energetico italiano è stato generato da fonti rinnovabili

Secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, a ottobre la domanda di elettricità nel nostro Paese è stata pari complessivamente a 24,6 miliardi di kWh, un valore in diminuzione del 6,6% rispetto allo stesso mese del 2021. Nei primi dieci mesi del 2022, la richiesta di energia elettrica in Italia è in crescita dello 0,5% rispetto al corrispondente periodo del 2021 (-0,4% il valore rettificato). Nel dettaglio, ottobre ha avuto lo stesso numero di giorni lavorativi (21) e una temperatura media mensile superiore di circa 2,8°C rispetto a ottobre del 2021. Il dato della domanda elettrica, destagionalizzato e corretto dall’effetto della temperatura, risultata in calo del 6,3%. La temperatura del mese di ottobre, infatti, apporta un contributo modesto alla variazione del fabbisogno elettrico. A livello territoriale, la variazione tendenziale di ottobre è risultata ovunque negativa: -7,1% al Nord, -6,7% al Centro e -5,3% al Sud e nelle isole. In termini congiunturali, il valore della richiesta elettrica di ottobre, destagionalizzato e corretto dall’effetto temperatura, risulta in flessione rispetto a settembre 2022 (-2,1%). Sempre a ottobre, la domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta per l’85,7% con la produzione nazionale e per la quota restante (14,3%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. La produzione nazionale netta è risultata pari a 21,3 miliardi di kWh, in diminuzione del 4,6% rispetto a ottobre 2021. Le fonti rinnovabili hanno prodotto complessivamente 6,9 miliardi di kWh, coprendo il 28% della domanda elettrica, con le seguenti variazioni rispetto a ottobre dello scorso anno: fotovoltaico +17,6%, eolico -35,9%, idrico -36,8% e geotermico -3,2%. La produzione delle fonti rinnovabili è stata così suddivisa nel mese di ottobre: 30,4% fotovoltaico, 26% idrico, 15,4% eolico, 21,6% biomasse e 6,6% geotermico. Pur a fronte di una significativa riduzione del fabbisogno, il calo complessivo della produzione delle fonti rinnovabili e dell’import ha comportato una variazione positiva della generazione termica (+2,6% rispetto a ottobre del 2021). In questo ambito, è proseguito il programma di massimizzazione della produzione a carbone messo in atto dal Governo per il contenimento dei consumi di gas: nel mese di ottobre la produzione a carbone è cresciuta, infatti, del 56,6% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il saldo import-export ha visto una variazione complessiva pari a -16,5%, dovuta a una diminuzione dell’import (-10,1%) e una crescita dell’export (+107,9%). Secondo le rilevazioni Terna illustrate nel report mensile, considerando tutte le fonti rinnovabili, nei primi 10 mesi dell’anno l’incremento di capacità in Italia supera complessivamente i 2.350 MW, registrando una notevole crescita (+143%) rispetto allo stesso periodo del 2021.

Il ministro Pichetto: “pochi rischi per quest’inverno, il problema sarà il prossimo”

Per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico, per questo inverno i rischi sono minimi, e limitati ai casi di picchi dovuti ad eventuali ondate di freddo; mentre sul prossimo inverno “c’è una preoccupazione“, dal momento che bisogna riempire gli stoccaggi senza i 30 miliardi di metri cubi della Russia. Lo ha riferito oggi il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto su Radio24. Sulle nuove trivellazioni per il gas in Adriatico “mi sono sentito con Zaia un paio di volte, e avrò una riunione la prossima settimana. Dal territorio c’è grande preoccupazione, ma sulla questione il punto di vista deve essere scientifico: devono esserci tutte le garanzie scientifiche, non deve essere ‘mi piace’ o ‘non mi piace’” ha aggiunto Pichetto. Quanto alla nave rigassificatrice a Piombino, ha aggiunto il ministro, “avrei preferito che il Comune non avesse depositato il ricorso al Tar. E’ un diritto legittimo, ma credo che l’iter sia stato corretto, e che il Tar ci darà ragione“. Senza il nuovo rigassificatore, ha concluso Pichetto, “la questione seria non sarebbe per Piombino, sarebbe per l’Italia. Avere 4 – 5 miliardi di metri cubi di gas in meno, vorrebbe dire non riempire gli stoccaggi per l’inverno“.