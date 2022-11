Caro energia: nel Regno Unito cancellati addobbi ed eventi natalizi

MeteoWeb

Per far fronte al caro energia, il Regno Unito ha deciso di eliminare centinaia di addobbi luminosi e annullare diversi eventi natalizi. L’aumento del costo dell’energia e del costo della vita sta frenando i festeggiamenti per centinaia di migliaia di famiglie. Soprattutto l’aumento spropositato del costo dell’energia sta mettendo in ginocchio i comuni. Ciò rende impraticabile lo svolgimento di mercatini e altri eventi tradizionali per il Natale.

Le autorità locali puntano il dito contro l’aumento dei prezzi dell’energia per le cancellazioni. Il Guildford Borough Council nel Surrey ha affermato di non poter “permettersi o giustificare” il finanziamento del suo raduno annuale. Raduno che in genere attira più di 7.000 persone.

Ad Ely, nel Cambridgeshire, le preoccupazioni sui costi significano che anche l’accensione delle luci sarà spenta per il 2022. Il consiglio comunale ha deciso all’unanimità di annullare l’evento poiché non poteva più permettersi le 9.000 sterline necessarie per la cerimonia. Anche gli spettacoli di luci a Tenterden, Kent e Cabot Circus, Bristol , sono stati eliminati. Gli organizzatori hanno affermato che i prezzi dell’energia “a spirale” rendono le occasioni non praticabili.

Le sovvenzioni e le tasse pagate dai venditori ambulanti sono generalmente sufficienti per coprire i costi a Tenterden, ma quest’anno la bolletta stimata per elettricità, assicurazione e pronto soccorso è triplicata. Altrove, Truro in Cornovaglia brillerà in maniera meno vistosa. La tradizionale parata della città delle luci è stata annullata per mancanza di fondi.

I residenti di Manchester non potranno godere di un bagliore invernale di massa grazie alla quantità di lavori di costruzione in città. E non ci sarà alcuna illuminazione eclatante nei Boxberry Gardens a Milton Keynes, nel Buckinghamshire. Anche in questo caso a causa delle “risorse limitate”.