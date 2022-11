Energia, Rixi: “il rigassificatore è solo una soluzione alla contingenza”

MeteoWeb

“Non possiamo neanche pensare che gli impianti di rigassificazione siano la risoluzione del problema. Serve per affrontare la contingenza perché banalmente se i costi venissero spalmati nelle bollette del contribuente farebbero andare fuori mercato completamente il sistema del gas liquido“.

E’ quanto dichiarato da Edoardo Rixi, viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, durante la diciassettesima edizione di “Italia Direzione Nord” dal titolo “Una nuova stagione”.

“Abbiamo bisogno che l’Europa capisca che in un momento come questo c’è la necessità di avere strumenti flessibili che si adattino alle esigenze che sono cambiate – aggiunge – programmi come il Pnrr hanno trovato difficile attuazione“.