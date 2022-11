Energia, Ue firma accordo per meno metano

MeteoWeb

In occasione della COP27, l’Ue ha firmato oggi, insieme a Stati Uniti, Giappone, Canada, Norvegia, Singapore e Regno Unito, una Dichiarazione congiunta degli importatori ed esportatori di energia sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da combustibili fossili.

Dopo il lancio del Global Methane Pledge alla COP26 per ridurre le emissioni antropiche collettive di metano di almeno il 30% rispetto ai livelli del 2020 entro il 2030, i firmatari “si impegnano ad agire immediatamente per ridurre le emissioni di gas serra associate alla produzione e al consumo di energia fossile; si impegnano a lavorare per la creazione di un mercato internazionale dell’energia fossile che riduca al minimo il flaring, le emissioni di metano e di CO2 lungo tutta la catena del valore, nella misura massima possibile, e a ridurre gradualmente il consumo di combustibili fossili“.

La riduzione delle emissioni di metano e di altri gas a effetto serra dal settore dell’energia fossile aumenta anche la sicurezza energetica, riducendo il flaring, lo sfiato e le perdite evitabili che sprecano il gas naturale. Queste misure miglioreranno anche la salute, eliminando il black carbon e altri inquinanti atmosferici associati.

L’impegno globale per il metano è una strategia essenziale per ridurre il riscaldamento a breve termine e mantenere a portata di mano il limite di 1,5°C per l’aumento della temperatura.