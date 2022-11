L’ESA alla riunione annuale 2022 dell’Ecsite Space Group

Dal 2012, ESA e Ecsite combinano le proprie forze, le proprie reti e le proprie capacità al fine di condividere con i propri membri i programmi e i traguardi spaziali europei. Lo Space Group mira a migliorare ed ampliare la comunicazione sullo spazio, aiutando i centri scientifici specializzati e i professionisti dello spazio a lavorare insieme.

Far parte dello Space Group di Ecsite significa instaurare stretti contatti con professionisti dello spazio e centri scientifici desiderosi di far conoscere le tematiche inerenti allo spazio in Europa. Consente inoltre di restare informati su notizie, programmi e scoperte relativi allo spazio. Lo Space Group offre l’opportunità di condividere esperienze, competenze, conoscenze e strumenti.

Per i principali attori europei del settore spazio come l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), le agenzie spaziali nazionali, l’industria, le istituzioni di ricerca e il mondo accademico, lo Space Group offre la possibilità di instaurare strette collaborazioni con i professionisti della comunicazione scientifica.