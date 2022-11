Esercitazione antisismica, a Reggio Calabria il salvataggio di una ragazza disabile | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Procede l’esercitazione antisismica “Sisma dello Stretto 2022” e oggi presso l’Ex caserma 208 di Reggio Calabria è stato allestito uno scenario per simulare attività di soccorso tecnico urgente, manovre di penetrazione nelle macerie, ricerche con nuclei cinofili, recupero e assistenza feriti. In particolare, grazie al lavoro di team dei Vigili del Fuoco, di Associazioni di Volontariato di Protezione civile e del SUEM 118, si è sperimentata l’attività di ricerca e recupero di una persona sotto le macerie con tecniche di derivazione Speleo Alpinistica Fluviale (SAF) e il soccorso di una ragazza con disabilità motoria rimasta bloccata in un appartamento pericolante dopo il sisma, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.