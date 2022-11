Esercitazione antisismica, a Reggio Calabria 23 osservatori esteri provenienti da 13 Stati

MeteoWeb

Sono arrivati stamani a Reggio Calabria 23 osservatori internazionali appartenenti al corpo diplomatico degli stati esteri che rimarranno in riva allo Stretto nel weekend per seguire la più grande esercitazione anti sismica della storia d’Italia, “Sisma dello Stretto 2022“, iniziata proprio stamani. Si tratta di una delegazione delle rappresentanze straniere in Italia con consoli, funzionari di Stato e diplomatici provenienti dalle ambasciate e dai consolati del nostro Paese. Complessivamente sono coinvolti 13 Stati esteri: Stati Uniti d’America, Cina, Giappone, Gran Bretagna, Francia, Australia, Arabia Saudita, Belgio, Canada, Emirati Arabi Uniti, Malta, Svezia e Lettonia.

La protezione civile ha coinvolto questi rappresentanti nell’esercitazione perché è funzionale per loro comprendere come funziona il sistema italiano: seguiranno le attività sia negli scenari operativi che nei centri di coordinamento, oggi a Reggio Calabria e domani a Messina. Ad occuparsi della loro accoglienza è stato il Vice Presidente della Regione Calabria, Giusi Princi, che ha colto l’occasione per promuovere le eccellenze del territorio organizzando degustazioni e cocktail nei luoghi più esclusivi di Reggio Calabria, trasformando l’esercitazione di protezione civile in una grande opportunità di promozione turistica.