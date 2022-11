Esperimento scientifico a scuola finisce in esplosione: 12 feriti

MeteoWeb

Incidente nella scuola di Manly West, a Nord di Sydney: un esperimento scientifico è finito male, causando un’esplosione. Le autorità hanno riportato 12 feriti (11 alunni e un insegnante).

Due giovanissimi studenti hanno riportato gravi ustioni, ma sono ora stabili, mentre gli altri 9, insieme all’insegnante, solo bruciature superficiali: lo hanno riferito i soccorritori.

Gli studenti del quinto anno stavano prendendo parte a una dimostrazione scientifica all’aperto, per creare un “serpente nero” o “serpente di zucchero” con bicarbonato di sodio, una miscela di zucchero e un accelerante.

Un soccorritore ha riferito che il vento ha fatto volare alcuni materiali causando le ferite: “I forti venti di oggi hanno avuto un impatto sull’esperimento e hanno fatto volare via alcuni dei materiali. I bambini hanno subito ustioni alla parte superiore del corpo, al torace, al viso e alle gambe. Per fortuna, la maggior parte degli studenti non è stata gravemente ferita“.