Esplode condotta di metano nel Sannio: “tecnici al lavoro” | VIDEO

Una condotta di metano è esplosa questa sera nella zona agricola di via Misciuni, nel comune di Forchia, nel beneventano. Non vi sono feriti, né vittime. E’ quanto comunicato dal Comune sulla propria pagina Facebook. “E’ esplosa in zona agricola di via Misciuni una condotta del metano. Non si registrano feriti e vittime. Le abitazioni e le persone più vicine al luogo sono state messe in sicurezza e la zona è presidiata dalle forze dell’ordine. Si attende l’intervento dei tecnici della compagnia del gas. Si pregano tutti i cittadini – conclude il Comune – di non avvicinarsi al luogo dell’esplosione”.

Quando è scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Benevento. Attualmente sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area. Al momento, lungo l’arteria si registrano disagi e rallentamenti alla circolazione.