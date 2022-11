Dall’Europa grande sostegno allo Spazio per combattere la crisi climatica

“Questo sondaggio dimostra che le cittadine e i cittadini europei sostengono con grande convinzione gli investimenti nell’esplorazione dello Spazio per migliorare la vita sulla Terra e che c’è un crescente desiderio di raggiungere obiettivi europei sempre più ambiziosi in ambito spaziale. In occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP27) che vede protagonisti tutti i leader mondiali, le cittadine e i cittadini europei hanno espresso il desiderio che lo Spazio venga sfruttato ancora più a fondo per monitorare e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Dobbiamo agire ora per conferire maggiore autonomia, leadership e responsabilità all’Europa in ambito spaziale“, afferma Josef Aschbacher, Direttore Generale dell’ESA.