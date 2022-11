Il potente Falcon Heavy di SpaceX lancia satelliti militari, primo volo in 3 anni

MeteoWeb

Il razzo più potente del mondo attualmente operativo è tornato a volare il 1° novembre, per la prima volta in più di 3 anni.

Il vettore Falcon Heavy di SpaceX, che consiste in 3 booster primo stadio Falcon 9 modificati, è decollato dal Pad 39A al Kennedy Space Center (KSC) della NASA alle 15:41 di ieri, in mezzo a una fitta nebbia. Il vettore ha trasportato payload segreti verso l’orbita geostazionaria per la US Space Force in una missione chiamata USSF-44.

Il 4° lancio di Falcon Heavy

L’USSF-44 è il 4° lancio per il Falcon Heavy SpaceX in assoluto e il 1° da giugno 2019. Il numero ridotto è in netto contrasto con i liftoff del Falcon 9, che quest’anno ha volato in media più di una volta alla settimana. Mentre la stragrande maggioranza dei lanci del Falcon 9 ha impiegato booster già utilizzati, il Falcon Heavy è stato lanciato con 3 primi stadi nuovi di zecca.

Quando il conto alla rovescia ha raggiunto lo zero, tutti i 27 motori Merlin del primo stadio del Falcon Heavy si sono accesi con 64 tonnellate di spinta per sollevare il grande razzo dal pad. Circa 2,5 minuti dopo il decollo, i due booster laterali del veicolo di lancio si sono separati per eseguire burn sincronizzati di boost-back e iniziare il volo di ritorno a Cape Canaveral.

Le missioni passate del Falcon Heavy hanno anche tentato l’atterraggio del booster centrale su una delle navi drone automatizzate di SpaceX nell’Oceano Atlantico. Tuttavia, i requisiti di massa e orbitali dei payload dell’USSF-44 imponevano che il booster centrale per questa missione rinunciasse all’atterraggio e al futuro riutilizzo per dedicare il massimo carburante per un inserimento diretto nell’orbita geostazionaria, a circa 35.400 km sopra la Terra.

Circa 4 minuti dopo il lancio, il booster centrale del Falcon Heavy si è separato dallo stadio superiore che si trovava sopra di esso e ha iniziato la sua discesa verso l’Oceano Atlantico. Lo stadio superiore, nel frattempo, ha acceso il suo unico motore Merlin per portare i satelliti in orbita più in alto. Poco dopo, le due metà della carenatura che proteggevano i payload dell’USSF-44 si sono separati ed hanno iniziato il rientro nell’atmosfera terrestre. SpaceX mira a recuperarli entrambi per un futuro riutilizzo.

Otto minuti dopo il lancio, i due booster laterali Falcon Heavy hanno eseguito burn di atterraggio simultanei. Il duo è atterrato con successo circa 30 secondi dopo, nelle zone di atterraggio 1 e 2 di SpaceX presso la Cape Canaveral Space Force Station, che si trova accanto al KSC.

I payload

A causa della natura segreta dei payload dell’USSF-44, il numero esatto e la durata delle accensioni del motore del secondo stadio necessarie per portarli alla loro destinazione orbitale sono sconosciuti.

A bordo del Falcon Heavy c’era anche un satellite più piccolo, chiamato TETRA-1, che è stato costruito dalla sussidiaria della Boeing Millennium Space Systems. Secondo il sito web di Millennium, “TETRA-1 è un microsatellite creato per varie missioni prototipo dentro e intorno all’orbita terrestre geosincrona”.