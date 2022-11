Al Festival delle Scienze di Roma, le ultime su Liciacube, reporter di DART

MeteoWeb

Fino al 27 novembre 2022, all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” si svolge la XVII edizione del Festival delle Scienze di Roma. “Esplorare” è il tema di questa edizione dedicata alle esplorazioni fisiche e mentali della realtà che ci circonda, alle ricerche che hanno portato a grandi scoperte scientifiche e hanno trasformato il nostro modo di guardare il mondo.

Pandemia, cambiamenti climatici e crisi ambientali dimostrano sempre con più evidenza quanto siano necessari nuovi sguardi sul presente e nuove visioni per il futuro. Per esplorare non basta soltanto studiare, ma è necessario anche saper ascoltare, riconoscere i propri errori, mettere in discussione ciò che si dà per scontato, criticare le proprie stesse idee. Solo così esploratrici ed esploratori possono esporsi a nuovi scenari e trovare nuove soluzioni ai problemi.

Del contributo della comunità scientifica italiana alla missione DART della NASA con il satellite LICIACube, che ha testimoniato con le sue rilevazioni fotografiche lo scontro tra la sonda DART e l’asteroide Dimorphos, parleranno Davide Avino, AD ARGOTEC, Giorgio Saccoccia, Presidente ASI, Elisabetta Dotto, Responsabile scientifica di LICIACube INAF. L’incontro si svolgerà il 26 novembre alle ore 19 presso l’Auditorium Parco della Musica, Sala Ospiti.

Sarà un weekend ricco di incontri che vedrà nella giornata conclusiva del 27 novembre diverse conferenze a partecipazione ASI. Da “Esplorando il respiro del Sole”, che vede la presenza di Barbara Negri, responsabile dell’unità Volo Umano e Sperimentazione Scientifica dell’Agenzia, a “Specie aliene” con la partecipazione di Ettore Perozzi dell’unità Ricerca Spaziale ASI, sino a “Iride” futura costellazione satellitare italiana per l’Osservazione della Terra, con la presenza di Alessandro Coletta, responsabile dell’unità Downstream e Servizi Applicativi ASI.