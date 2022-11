Fibonacci Day, oggi si celebra il padre italiano dei numeri moderni

MeteoWeb

Oggi in tutto il mondo si celebra il Fibonacci Day, la giornata creata per ricordare uno dei più importanti matematici della storia, il pisano Leonardo Fibonacci, che introdusse in Italia e in tutto l’Occidente i numeri arabi che usiamo tutt’oggi, tra cui anche lo 0. Una data scelta non a caso: il 23 novembre nel mondo anglosassone è l’11-23 (uno, uno, due, tre) ovvero i primi quattro numeri della successione matematica teorizzata dal genio italiano in cui ogni numero è il risultato della somma dei due precedenti.

Per Moira Rota, Coordinatore del curriculum italiano di Junior College: “I numeri studiati a scuola determinano il successo dei talenti di domani, la matematica è centrale nella costruzione del sapere, tutto è matematica, in un certo senso anche per questo motivo la didattica della nostra scuola da sempre propone approfondimenti e laboratori volti al potenziamento delle abilità matematiche“.