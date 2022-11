Fuga chimica in fabbrica: 23 operai intossicati nel Verbano

MeteoWeb

Una fuga di gas nocivo in un’azienda chimica del Verbano ha provocato 23 intossicati tra gli operai. L’incidente, accaduto alla Galvanoplast di Gravellona Toce, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è dovuto probabilmente ad un errore tecnico in una fase di lavorazione, durante la miscelazione di due acidi.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri del Comando provinciale di Verbania, che sono sul posto con la Polizia, i Vigili del Fuoco e il personale del 118, nessuno degli intossicati è in condizioni preoccupanti. Tutti però saranno sottoposti ad accertamenti sanitari negli ospedali della zona, in particolare quelli di Verbania e Borgomanero.

“Non vi è stata fuoriuscita di sostanze all’esterno“, comunicano i Vigili del Fuoco.