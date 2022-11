Fuga di dati su WhatsApp: consigli di sicurezza per gli utenti

MeteoWeb

I dati di circa 500 milioni di utenti WhatsApp in tutto il mondo sono presumibilmente in vendita sulla Darknet, di cui circa 35 milioni dall’Italia.

Victor Chebyshev, Lead Security Researcher nel Global Research & Analysis Team di Kaspersky, ha dichiarato: “un database contenente i numeri di cellulare aggiornati di quasi 500 milioni di utenti WhatsApp è stato presumibilmente divulgato e messo in vendita. Un dato che desta preoccupazione è che il venditore sostiene di poter offrire i numeri di telefono di utenti provenienti da 84 Paesi. Una volta che questi dati finiscono in mani inaffidabili, i truffatori potrebbero organizzare diversi tipi di attacchi, dalle chiamate spam al phishing vocale. Un altro grande problema è rappresentato dai rischi per la privacy. Infatti, la maggior parte dei servizi online richiede l’inserimento del numero di telefono insieme ad altri dati personali: nome, indirizzo e-mail e talvolta i dati della carta di credito. Doxing, cyberbullismo, ricatti ed estorsioni sono tra le potenziali minacce informatiche che le vittime potrebbero affrontare”.

Per proteggersi da questi attacchi Kaspersky suggerisce di: