G20, Modi: “eccellente incontro con Meloni, focus su energia e cultura”

“Ottimo incontro con Giorgia Meloni. Abbiamo scambiato opinioni su come India e Italia possano lavorare a stretto contatto in settori come l’energia, la difesa, la cultura e gli incentivi al cambiamento climatico“: è quanto ha scritto in un tweet il primo ministro indiano Narendra Modi. “Ci siamo anche concentrati sui modi per rafforzare la partnership economica tra i nostri paesi,” ha concluso.

Il bilaterale con il premier italiano è avvenuto a margine del G20 di Bali, in Indonesia.

Al centro dei colloqui, spiega Palazzo Chigi, “il rafforzamento dei rapporti tra le due nazioni affinché si possa sfruttare al meglio il potenziale di entrambi“. I due Capi di Governo hanno inoltre avuto “uno scambio di vedute sulla stabilità dell’Indo-Pacifico e sulla guerra di aggressione russa all’Ucraina le sue ripercussioni, in particolare sul fronte della sicurezza alimentare ed energetica“. Meloni ha assicurato a Modi la “piena collaborazione dell’Italia nel contesto dell’imminente presidenza di turno indiana del G20, anche alla luce dell’entità delle sfide comuni“.