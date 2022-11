Gas, allarme AIE: “rischio carenza nell’inverno 2023-24 in UE”

MeteoWeb

L’Europa rischia di avere carenze di gas durante l’inverno 2023-24. Durante l’estate del prossimo anno, periodo fondamentale per il rifornimento dei siti di stoccaggio, il Vecchio Continente potrebbe registrare una carenza di ben 30 miliardi di metri cubi.

La stima è stata realizzata l’Agenzia internazionale per l’Energia in un rapporto pubblicato oggi. L’organizzazione ha sottolineato la necessità “di un’azione urgente da parte dei governi per ridurre il consumo di gas durante la crisi energetica globale“.

L’Unione Europea è riuscita a riempire gli stoccaggi al 95% prima di questo inverno, 5% o 5 miliardi di metri cubi al di sopra della media di 5 anni, ma l’AIE ha affermato che la sfida del prossimo anno sia probabilmente maggiore.

Il rapporto ha rilevato che l’Europa potrebbe far fronte a un divario fino a 30 miliardi di metri cubi di gas naturale durante il periodo estivo di minore domanda, cruciale per il riempimento dei siti di stoccaggio del gas nel 2023.