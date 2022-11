Gas egiziano in Europa: Biden annuncia sostegno al piano

MeteoWeb

Alla Cop27 in corso a Sharm el-Sheik, il presidente americano Joe Biden ha annunciato il sostegno a un’iniziativa che aumenterà le esportazioni di gas dall’Egitto all’Europa. Secondo quanto riportato dal New York Times, l’iniziativa prevede che il Cairo smetta di usare 5 gigawatt di gas naturale dei suoi giacimenti offshore nel Mediterraneo per fornire elettricità, processo che comporta notevoli emissioni di metano, che verranno esportate in Europa.

Gli Stati Uniti, insieme alla Germania, sosterranno un piano di sviluppo di fonti di energia rinnovabile da 10 miliardi di dollari per colmare la carenza di elettricità. Il piano prevede la produzione di 10 gigawatt di energia eolica e solare attraverso un pacchetto di 500 milioni di dollari di sovvenzioni, prestiti e scambi di debiti.

Stati Uniti e Germania copriranno la metà del costo del pacchetto. Funzionari americani hanno detto al Nyt che il conto complessivo per le nuove energie rinnovabili raggiungerà alla fine i 10 miliardi di dollari.