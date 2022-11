Gas, anomalie in Libia: si interrompe il gasdotto GreenStream, guai per l’Italia

MeteoWeb

Si sono interrotte stamani le forniture di gas dalla Libia all’Italia tramite il gasdotto GreenStream, in funzione dal 2004. L’Italia riceve dalla Libia circa 7 miliardi di metri cubi l’anno, pari al 10% del fabbisogno nazionale. Lo stop di questa mattina è anomalo: al momento non si conoscono le cause del problema.

L’unica cosa certa è che si è verificata un’interruzione non pianificata presso la stazione di compressione di Melliath. Probabilmente si tratta di un guasto, ma non si possono conoscere i tempi per la riparazione. Fare a meno del gas che arriva dalla Libia in un momento così delicato potrebbe determinare seri problemi all’approvvigionamento energetico dell’Italia, soprattutto se il problema persisterà proprio adesso che sta iniziando la stagione invernale in cui si verificano i picchi dei consumi.