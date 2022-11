Gas, Metsola: “sul price cap c’è qualcosa su tavolo ma non basta”

MeteoWeb

Sul price cap per il gas “al momento abbiamo qualcosa sul tavolo ma non è abbastanza“. Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ospite a Che Tempo Che Fa su Rai 3. “Ci sono molte proposte” su questo tema e “l’ultima è un Meccanismo correttivo del mercato“, ma un tetto al prezzo del gas a 275 euro “è troppo alto” e questa situazione “sta aumentando l’incertezza quando non dovremmo essere incerti“.