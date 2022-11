Giappone, focolai di influenza aviaria in tutto il Paese: “cresce a ritmi insoliti mai visti prima”

MeteoWeb

Peggiora rapidamente la situazione dell’influenza aviaria in Giappone. Secondo quanto confermato dal ministero dell’Agricoltura giapponese, in 12 delle 47 prefetture del paese, ad un ritmo insolito mai osservato in precedenza, si stanno moltiplicando focolai di infezioni da influenza aviaria che il ministero stesso ha definito “altamente patogena” tra gli animali.

I primi casi confermati risalirebbero allo scorso 28 ottobre nella prefettura di Okayama, e ben presto il numero dei cluster è arrivato a 18, con una forte tendenza alla crescita esponenziale.