“Giorgia Meloni scatena le fantasie degli italiani”, la sessuologa: “è una donna Alpha”

“Per la prima volta abbiamo una donna Alpha che esercita il suo potere sugli uomini”. E’ quanto afferma la sessuologa Rosamaria Spina commentando il ruolo di Giorgia Meloni Presidente del Consiglio. “Si sono invertite le parti a cui siamo abituati, cosa che sta facendo tanto discutere i maschi non solo per una questione politica ma anche per un tema di attrazione”.

“Essendo la prima donna Premier – aggiunge la Dott.ssa Spina – rappresenta un punto di riferimento per tante donne che aspettavano una figura così forte. Questo esercita sulle donne interesse e curiosità anche per il modo in cui si presenta”. Il riferimento è all’“abbigliamento tendenzialmente al maschile, con la volontà di farsi chiamare IL presidente (declinata dunque al maschile). E’ il suo modo di rafforzare la sua identità stabile, non è la donna che è andata al potere ma la persona. E’ un modo per dire: non pensate troppo alla donna ma alla persona”. Quest’ultima, dunque, “si può declinare al maschile nel vestire o nel farsi chiamare IL presidente”.

“Il fatto che Giorgia Meloni sia la prima donna presidente del consiglio dei ministri nella storia Italiana la rende molto sexy agli occhi degli altri“, sottolinea la Spina “Dai contatti che ho avuto fra i miei pazienti in molti sostengono quanto la Premier eserciti una forte attrazione sessuale su di loro”, spiega ancora l’esperta. “C’è chi ne fa una questione prettamente estetica e chi sostiene che il lato sexy sia dato al potere che oggi ha. Mi sembra di capire che per molti uomini rappresenti una forte fantasia sessuale. Il potere ha sempre una forte componente erotica. Probabilmente anche per questo la Meloni preferisce un certo look declinato al maschile, per non alimentare l’attrazione legata alla sua femminilità”.

“La sua famiglia è probabilmente la meno tradizionale in assoluto. Abbiamo dei ruoli ribaltati con un ‘First Gentleman’ invece che una ‘First Lady’”, precisa ancora la dottoressa. “Ci racconta che non per forza una mamma deve occuparsi della famiglia ma che può farlo benissimo anche un papà senza che questo sconvolga gli equilibri familiari. Questo ci dimostra ampiamente che i ruoli dipendono semplicemente da quello che noi attribuiamo alla persona specifica. Il compito che attribuiamo al genitore non è qualcosa di assoluto”, conclude la sessuologa.