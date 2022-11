MeteoWeb

Quaranta procuratori generali dello stato, lunedì, hanno raggiunto un accordo con Google per aver violato le pratiche di localizzazione per i dispositivi mobili, ingannando i consumatori, trasformati in ricettori di pubblicità indirizzata e collegata ai luoghi dove si trovavano.

Il motore di ricerca dovrà pagare una multa da 391,5 milioni di dollari. Per i procuratori Google ha violato la privacy e ha profilato gli utenti anche quando avevano disattivato la geolocalizzazione.