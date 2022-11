Tra vulcani e ghiacciai: le spettacolari FOTO dal Monte Melbourne in Antartide | FOTO

MeteoWeb

I ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) monitorano da tempo il Monte Melbourne nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide. Si tratta di un vulcano attivo, alto oltre 2.700 metri, situato a circa 40km dalla stazione italiana Mario Zucchelli in Antartide.

Nella zona sommitale, il calore generato dall’attività vulcanica ha creato spettacolari grotte nella calotta di ghiaccio. Ed è proprio all’interno di queste grotte che i ricercatori INGV stanno posizionando degli strumenti per studiare l’attività vulcanica.

Gli inviati di RaiNews24 Andrea Bettini e Augusto Piccioni stanno partecipando a queste affascinanti attività nel “Continente Bianco”. Bettini e Piccioni, così, hanno avuto la possibilità di entrare insieme agli scienziati in una grotta di ghiaccio chiamata “Aurora”. La cavità è lunga circa 150 metri e termina in una sala alta 7 metri e lunga 30 metri, spiega RaiNews24.

Queste attività stanno regalando ai due inviati viste e paesaggi mozzafiato per un’esperienza indimenticabile. Bettini ha affidato ai social immagini ed emozioni del suo viaggio tra i ghiacci dell’Antartide. Il giornalista scientifico descrive il viaggio in elicottero sul Monte Melbourne come “uno dei voli più panoramici che abbia mai fatto. Una quarantina di chilometri sopra i ghiacciai dell’Antartide. Sulla cima della montagna -35°C”. Nella gallery scorrevole in alto, le splendide foto scattate da Bettini.