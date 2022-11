Le Grotte di Zungri, la misteriosa Città di Pietra della Calabria

MeteoWeb

Nel cuore della Calabria, sull’altopiano del monte Poro, sorge una misteriosa “Città di Pietra” dalle origini sconosciute. Siamo a Zungri, a metà strada tra Vibo Valentia e Tropea. Oggi Zungri è un piccolo paesino collinare che sorge a 550 metri di altitudine sul livello del mare e conta meno di duemila abitanti. Nella sua estremità sud/occidentale, lungo un costone di montagna affacciato verso l’entroterra e quindi riparato dalle freddi e piovose correnti di maestrale, sorge una vera e propria “Città di Pietra” composta da una serie di “grotte” artificiali che erano antichissimi insediamenti dalle origini sconosciute.

In un’area di appena tremila metri quadri sorgono decine di vani abitativi, mono o bicellulari, sulla cui origine sono state fatte soltanto varie ipotesi ma nessuna è stata confermata ufficialmente in modo scientifico. Certamente le origini dell’insediamento rupestre ha più di mille anni ed è composto da abitazioni per umani e alloggi per il ricovero degli animali con mangiatoie ancora esistenti. Altri vani sono dedicati alla produzione del vino, alla produzione della calce e a silos per la raccolta delle granaglie. Inoltre l’insediamento ha un importante complesso di raccolta delle acque superficiali e sorgive con una fitta rete di canali e canaletti scavati nel banco roccioso ai lati della gradinata di accesso, da cui l’acqua confluiva in apposite vasche di raccolta. L’insediamento rupestre di Zungri è un “unicum” nel panorama degli insediamenti antichi.

A margine dell’insediamento è nato un piccolo ma ricchissimo museo della civiltà rupestre e contadina con tre stanze zeppe di reperti e strumenti che appartengono ad una collezione della cultura tradizionale locale dei secoli scorsi. Un appuntamento da non perdere in un contesto di un piccolo paesino che si è aperto al mondo grazie alla valorizzazione della sua storia così affascinante e suggestiva e negli ultimi anni è cresciuto con iniziative di decoro e arte su cui spicca quella delle “painted doors“, le porte di case antiche e abbandonate appositamente pitturate da artisti provenienti da tutto il mondo (vedi fotogallery a corredo dell’articolo).