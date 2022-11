Guerra Ucraina: grave carenza d’acqua a Kiev dopo gli attacchi missilistici russi

MeteoWeb

Gli abitanti di Kiev sono costretti a fare la fila per l’acqua a causa degli effetti degli attacchi missilistici russi alle principali strutture energetiche dell’Ucraina. Il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko ha affermato che 270.000 case sono rimaste senza elettricità a seguito degli ultimi attacchi.

In connessione con i blackout in corso, il problema dell’approvvigionamento idrico in alcune aree di Kiev si sta complicando. Lunghe code si sono formate in tutta la capitale ucraina con gli abitanti in fila per riempire bottiglie e contenitori di acqua dalle fontane. Ci sono anche interruzioni nel lavoro di internet e delle comunicazioni cellulari.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha affermato che gli attacchi sono stati una rappresaglia per l’attacco del weekend alla flotta russa del Mar Nero. La nuova ondata di attacchi è stata l’ultimo esempio della strategia russa in Ucraina. In precedenza, è stato suggerito che la Russia stia cercando di distruggere importanti infrastrutture energetiche in Ucraina prima dei mesi invernali, quando le temperature possono scendere fino a -20°C.