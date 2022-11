Hawaii, il Mauna Loa in eruzione: è il vulcano più grande del mondo | FOTO

MeteoWeb

Dopo 38 anni di silenzio, si è risvegliato il vulcano Mauna Loa che ha iniziato ad eruttare pochi minuti fa alle Hawaii. L’US Geological Survey ha spiegato che in questo momento i flussi di lava sono contenuti nell’area sommitale e non minacciano le zone abitate, da cui si vedono enormi bagliori rossi verso l’area sommitale del vulcano, come possiamo vedere nella fotogallery a corredo dell’articolo. Al momento non sono state disposte evacuazioni, mentre gli esperti stanno monitorando la situazione.

Il vulcano Mauna Loa raggiunge i 4.169 metri di altitudine sul livello del mare ed è il più grande vulcano attivo della Terra per volume. La sua struttura a forma di cono poggia sul fondale oceanico profondo circa 5000 metri, quindi l’altezza complessiva del Mauna Loa supera addirittura quella dell’Everest. Le sue eruzioni di 1926 e 1950 hanno provocato ampia distruzione sull’isola di Hawaii, la principale dell’arcipelago con una dimensione di poco inferiore alla metà della Sicilia e con una popolazione di circa 150 mila abitanti.