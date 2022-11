Immagine EO della Settimana: Copernicus immortala Santiago, in Cile

Santiago sorge al centro della regione più densamente popolata del Cile, la Regione Metropolitana di Santiago, con una popolazione di circa otto milioni di abitanti, di cui cinque milioni che vivono nell’area urbana della città. Santiago si sviluppa su oltre 600 kmq, con la maggior parte della città posta tra i 500 e i 650 metri sul livello medio del mare.

Nella parte superiore dell’immagine si trova la miniera di rame di Los Bronces, che costituisce una delle più grandi riserve di rame in Cile. Il ghiacciaio Paloma è appena a sud. Las Tórtolas, visibile nella parte superiore dell’immagine, è un lago artificiale che viene utilizzato per la lavorazione del minerale di rame proveniente da Los Bronces attraverso una vasta rete di tubazioni.

I dati della missione Copernicus Sentinel-2 non vengono utilizzati soltanto per monitorare la crescita delle piante, ma anche per mappare i cambiamenti nella copertura del suolo e per monitorare le foreste del mondo, come pure le acque interne e costiere. La missione si basa su una costellazione di due satelliti identici posti nella stessa orbita, distanti 180° per una copertura e una distribuzione dati ottimali. Insieme, coprono tutte le superfici emerse della Terra, le grandi isole, le acque interne e costiere, ogni cinque giorni all’equatore.

Questa immagine fa parte del programma video Earth from Space.

In collaborazione con Rivista Geomedia.