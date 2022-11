Inaugurazione supercomputer Leonardo: contestazioni a Bologna

MeteoWeb

Contestazioni stamattina a Bologna in occasione dell’inaugurazione del supercomputer Leonardo al Tecnopolo. Un gruppo di attivisti del Laboratorio Cybilla ha versato vernice sulla strada e ha dato vita a un corteo diretto verso il centro.

“La tecnologia è uno strumento utilizzato da pochi per perpetrare lo sfruttamento delle nostre vite e dei nostri corpi,” hanno fatto sapere in una nota.

Gli attivisti hanno effettuato un blocco del traffico sul ponte di via Stalingrado. Impossibile “rimanere a guardare mentre tanta tecnologia, tanta innovazione non è nelle nostre mani, non è usata per noi, per il benessere collettivo,” ha spiegato il collettivo, diffondendo immagini che mostrano un bidone di vernice rossa versato sull’asfalto e uno striscione che recita: “Big sister is watching you, reddito e tecnologie per l’autodeterminazione“. La tecnologia non è “un blocco monolitico di informazioni“, bensì “terreno di lotta sul quale stiamo ancora giocando le nostre battaglie e di cui il Tecnopolo è spazio politico di contesa,” ha spiegato il gruppo.