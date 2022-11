Aereo si schianta contro mezzo dei pompieri a Lima, ci sono vittime | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Grave incidente nell’aeroporto di Lima, in Perù: 2 vigili del fuoco hanno perso la vita ieri pomeriggio, nello scalo Jorge Chávez, quando un velivolo in movimento sulla pista ha urtato accidentalmente un’autopompa in servizio.

Il comandante generale dei vigili del fuoco, Luis Ponce Jara, ha confermato alla Radio RPP che “un aereo, che stava decollando sulla rotta fra Lima e Juliaca, ha urtato violentemente con la sua ala destra l’autopompa parcheggiata sulla pista, provocando la morte dei due vigili del fuoco che erano a bordo“. A seguito di questo incidente, “è stato possibile far scendere in emergenza i passeggeri dell’aereo che non hanno riportato ferite gravi“. Solo alcuni passeggeri sono stati portati in centri sanitari vicini per assistenza medica.

L’authority dell’aeroporto (Lima Airport Partners) ha reso noto che tutte le operazioni di volo sono sospese almeno fino alle 13 ora locale (le 19 ora italiana).

Lima Airport Partners, ha espresso “profondo rammarico per la perdita della vita di due membri dei vigili del fuoco del Lap nell’incidente avvenuto tra un’autobotte e l’aeromobile che operava sul volo LA2213 da Lima a Juliaca“.

La Procura ha dichiarato di aver aperto un’inchiesta sull’incidente per individuare le cause di quanto accaduto sulla pista dell’aeroporto.