Incidente sulla Cassia: l’auto finisce appesa al guardrail

Questa mattina sulla Cassia Bis un’auto è rimasta in bilico su un guardrail. E’ accaduto in direzione Roma all’altezza della strada Valle di Baccano. L’incidente, avvenuto poco dopo le 6 del mattino, è avvenuto in autonomia. Il conducente del veicolo, per cause ancora sconosciute, avrebbe sbandato finendo con sopra il guardrail che delimita l’uscita dalla Cassia Veientana verso la complanare. Solo per un caso fortuito l’uomo è rimasto illeso. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Bracciano .

A documentare il rocambolesco sinistro, ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, diversi utenti che hanno postato la foto sui social. “Un modo nuovo e diverso di parcheggiare l’auto. E dalla Cassia bis, valle del Baccano, per il momento è tutto” si legge nel post pubblicato nel Gruppo Facebook “Quelli della Cassia Biss“. Gli utenti, ovviamente, si sono dati alla pazza gioia nei commenti. “Al posto del gasolio c’ha messo una confezione di Red Bull che ti mette le ali“, scrive qualcuno. E ancora: “La Nuova linea aerea che vola sulla Cassia bis“.