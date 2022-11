MeteoWeb

Incidente nel canale di Kiel, nel Nord della Germania: una nave si è scontrata contro due ponti nel canale dal Mare del Nord al Mar Baltico. A causa della collisione, la circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni.

Alle 04:30 di stamani, l’imbarcazione finnica da carico pesante procedeva lungo il canale, verso Brunsbuettel: la gru a bordo ha colpito parte degli alti ponti in legno, per motivi non ancora chiari. Stando alle prime ricostruzioni, nessuno è rimasto ferito.