“L’incubo dell’energia verde”: gli enormi ostacoli alla transizione green

“Vento e sole sono gratuiti, puliti, verdi, rinnovabili e sostenibili. Ma sfruttare questa energia diffusa, inaffidabile e dipendente dal clima per alimentare la civiltà sicuramente non lo è. E ogni piccola parte di energia “rinnovabile” deve essere supportata da altra energia, quindi raddoppiamo i nostri investimenti in denaro e materiali”. È quanto sostiene Paul Driessen, consulente politico senior presso l’organizzazione no-profit Committee For A Constructive Tomorrow (CFACT) e il think tank Center for the Defense of Free Enterprise. Driessen, che ha conseguito una laurea in geologia ed ecologia presso la Lawrence University, mette in luce tutti gli enormi ostacoli alla transizione verde.

“La Green Lobby e i suoi amici legislatori e regolatori sembrano davvero pensare di poter semplicemente approvare leggi e stanziare sussidi, chiedendo trasformazioni energetiche entro il 2050 – e che ciò accadrà e basta. Le materie prime ci saranno, magari con un po’ di magia”, sostiene Driessen, volendo evidenziare come in realtà sia impossibile che ciò accada. “Nessuno di questi luminari ha pensato per un momento a – e tanto meno ha tentato di calcolare – cosa richiederebbe questa transizione alle emissioni zero”, afferma infatti Driessen.

“Quanti milioni di turbine eoliche, miliardi di pannelli solari, miliardi di veicoli elettrici e batterie di riserva, milioni di trasformatori, migliaia di chilometri di linee di trasmissione – che si estendono su quanti milioni di acri di habitat della fauna selvatica, terreni agricoli e cortili di persone? Quanti miliardi di tonnellate di rame, acciaio, alluminio, nichel, cobalto, litio, cemento, terre rare, plastica composita e altri materiali? Quanti trilioni di tonnellate di minerali e sovraccarico? Quante miniere, in quanti acri in più – con quanta energia da combustibili fossili per far funzionare l’enorme attrezzatura mineraria e quanto inquinamento tossico dell’aria e dell’acqua emesso nel processo? Dove sarà fatto?”, si chiede Driessen, sottolineando tutti gli aspetti che rendono nei fatti irrealizzabile la transizione verde.

“Per citare solo un esempio, solo quelle 2.500 turbine eoliche per l’elettricità di New York (30.000 megawatt) richiederebbero quasi 110.000 tonnellate di rame, il che richiederebbe l’estrazione, la frantumazione, la lavorazione e la raffinazione di 25 milioni di tonnellate di minerale di rame dopo aver rimosso circa 40 milioni di tonnellate di roccia sovrastante per raggiungere i corpi minerari. Moltiplica per 50 stati – e il mondo intero – più le linee di trasmissione. Quanti impianti di lavorazione e stabilimenti sarebbero necessari? Quanta energia da combustibili fossili per eseguire quelle operazioni massicce? Quante migliaia di miglia quadrate di pozzi di rifiuti tossici in tutto il mondo a standard ambientali, standard di sicurezza sul lavoro, regole del lavoro minorile e degli schiavi minimi o nulli?”, evidenzia Driessen.

“Quanti uccelli, pipistrelli, specie in via di estinzione e altre specie sarebbero uccise in tutti gli Stati Uniti e nel mondo, dalle attività di estrazione di minerali, dalle pale delle turbine eoliche, dai pannelli solari che ricoprono migliaia di miglia quadrate di habitat della fauna selvatica e dalle linee di trasmissione che hanno un impatto su ancora più terra? Quanti sopravvivranno agli uragani come Ian o Andrew? Dove getteremo la spazzatura dell’energia verde?”, si chiede ancora.

“Non solo i luminari e gli attivisti ignorano questi problemi e si rifiutano di affrontarli. Sopprimono attivamente, annullano, censurano qualsiasi domanda e discussione su di essi. Sono in collusione con le aziende Big Tech e le agenzie di stampa, che troppo spesso sembrano fin troppo felici di aiutare. La dura realtà è che non ci sono, non ci saranno e non possono esserci abbastanza miniere, metalli e minerali sull’intero pianeta – per raggiungere qualsiasi economia statunitense “net-zero” entro il 2050, tanto meno un’economia globale verde”, afferma Driessen.

“È tempo di mandare in cortocircuito questo incubo dell’elettricitò, ponendo queste domande, chiedendo risposte e ponendo fine all’idea che i governi possono semplicemente emettere decreti e costringere la realtà a cambiare in risposta ad essi”, conclude Paul Driessen.