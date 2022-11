Influenza, Bassetti: “è partita a razzo, il Covid è alle corde”

MeteoWeb

“Cosa avevo detto a settembre facendo le previsioni per l’inverno? Che l’influenza sarebbe arrivata forte e presto. L’influenza è partita a razzo già in questo fine autunno, prima dai bambini, fino ai più grandi. Non solo influenza, ma anche i suoi fratelli e cugini, i cosiddetti virus parainfluenzali”. E’ questa la breve analisi fatta da Matteo Bassetti. Il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha espresso la sua opinione in un post su Facebook.

“Il Covid invece – prosegue Bassetti -, grazie al vantaggio accumulato nel 2021 con la straordinaria campagna vaccinale, è alle corde e, nonostante la variante Omicron sia in grado di contagiare molto di più, fa meno danni clinico-sintomatici, ma ne continua a fare molti psicologici e economici“, conclude.