“Invisibili”: il film sugli effetti collaterali dei vaccini anti Covid | VIDEO

“Invisibili”. Il documentario-denuncia contro le reazioni avverse dovute al vaccino Covid-19, prodotto da Playmastermovie e diretto da Paolo Cassina, è stato proiettato questa sera al Cine Teatro Metropolitano DLF di Reggio Calabria.

Il docu-film è composto da interviste a chi ha subito danni da vaccino anticovid e a professionisti del settore. Si tratta di una testimonianza diretta di una serie di azioni messe in atto dal governo italiano che appaiono in aperto contrasto con la Costituzione. Azioni che hanno letteralmente costretto milioni di italiani a sottoporsi ad un trattamento farmacologico spesso non gradito. Il tutto in nome di una terapia sperimentale rivelatasi non efficace e in molti casi dannosa, lontana da quelle promesse ed illusioni che hanno creato nel tempo, senza alcun fondamento scientifico e/o empirico.

Tra i relatori il dottor Dario Miedico, vicepresidente del Movimento Sìamo, primo medico radiato in Italia per essersi opposto, da sempre, agli obblighi vaccinali di qualsiasi tipo. Un “medico del popolo”, tra i fondatori di Medicina Democratica, che ha esposto le ragioni che lo hanno spinto a opporsi ad ogni obbligo vaccinale.

"Invisibili", i danni da vaccini anti Covid: intervista al dottor Dario Miedico

Presente all’evento anche Paolo Cassina, regista, filmmaker attivo da più di 20 anni nel mondo della televisione e della comunicazione. Nel 2014 ha vinto il Premio Ilaria Alpi come co-realizzatore della video inchiesta “Con gli occhi della Neet Generation”.

Nel 2017 vince il Premio Giulio Vergani con il servizio “Il racket nel ghetto islamico di San Siro”. Con questo docufilm Paolo Cassina ha voluto dare voce a coloro che fino a questo momento sono stati prima messi in disparte, azzittiti e abbandonati dallo stato italiano.