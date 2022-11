Ischia e gli allarmi dell’ex sindaco di Casamicciola: la risposta del Commissario Calcaterra

MeteoWeb

Nelle scorse ore, l’ex sindaco di Casamicciola, Giuseppe Conte, ha riferito di aver inviato 23 mail alle autorità in questo autunno per segnalare i pericoli corsi dall’isola di Ischia in caso di allerte meteo. L’ultima mail l’avrebbe inviata appena 4 giorni prima della tragica alluvione del 26 novembre. A Simonetta Calcaterra, Commissario prefettizio al Comune di Casamicciola, è stato chiesto un commento sul tema.

Il Comune di Casamicciola, dopo le allerte meteo, ha emesso due ordinanze con le prescrizioni richieste dal grado di allerta, ha detto Calcaterra, rispondendo ai giornalisti al termine del vertice a Ischia. “Noi le ordinanze le abbiamo emesse e diffuse anche attraverso la stampa locale”, ha risposto il Commissario.