Ischia, il sindaco di Lacco Ameno: “alluvione al Nord è cambiamento climatico, qui è abusivismo”

MeteoWeb

“E’ paradossale che per l’ennesima volta, se accade una tragedia, una frana, un’alluvione al Nord Italia è riconducibile al cambiamento climatico, se accade sull’isola d’Ischia o nel Meridione si parla di abusivismo edilizio. E’ inconcepibile e incomprensibile, appare evidente che per l’ennesima volta ci hanno messo in un teatrino mediatico politico che offusca l’immagine dell’isola d’Ischia”. A dirlo, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, è Giacomo Pascale, sindaco di Lacco Ameno, comune dell’isola campana confinante con quello di Casamicciola, dove all’alba del 26 novembre si è verificata una frana, a seguito di un’alluvione, che ha provocato morte e devastazione.

“Girano notizie che, più che definirle false informazioni, sono autentiche fake news, come quella secondo cui il Governo Conte nel 2018 avrebbe fatto un condono per Ischia in occasione della ricostruzione post sisma, quando invece in quella legge il condono non c’è”, aggiunge il primo cittadino.

Pascale ha poi affrontato anche la polemica nata intorno alle parole dl Ministro Gilberto Pichetto Fratin. “Il Ministro ha detto che andrebbero arrestati i sindaci? Bene, sono pronto per consegnarmi alla giustizia. Sanno dove sto, sono attaccato a questa terra come una patella allo scoglio, venitemi a prendere. I sindaci si sono sempre assunti la loro responsabilità, se il Ministro intende arrestare i sindaci mi trova a Ischia”, aggiunge Pascale.