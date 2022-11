Ischia, la zona rossa potrebbe allargarsi: “piano speditivo” d’evacuazione in caso di allerta

MeteoWeb

Si continua a scavare a Ischia, colpita dal maltempo nella notte tra venerdì e sabato, che ha provocato una disastrosa frana a Casamicciola. I soccorritori cercano nel fango gli altri 4 dispersi, mentre, al momento, le vittime accertate sono 8.

Lo smottamento è partito dal Monte Epomeo per poi coinvolgere le zone di Rarone, Contrada Celario, Bagni, Belvedere e Casamicciola Terme.

Per il fine settimana, si attende un nuovo peggioramento del tempo. Nel caso in cui fosse necessario, la popolazione – come spiegato dal prefetto di Napoli Claudio Palomba – potrebbe essere evacuata a scopo precauzionale e sistemata in strutture ricettive.

“Ci siamo soffermati sulla necessità di un piano provvisorio, che ci metta in sicurezza per eventuali ulteriori allerte, perché la zona già era stata interessata da un fenomeno tellurico e oggi l’agibilità non dipende solo da quegli accertamenti che erano stati fatti in quella occasione ma anche dalla situazione idrogeologica,” ha spiegato ieri il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, a Casamicciola, dopo la riunione del Ccs fatta a Ischia per manifestare vicinanza alla popolazione. “Si sta individuando una perimetrazione per definire la cosiddetta zona rossa con le condizioni di agibilità delle varie abitazioni. Si elaborerà un primo piano speditivo che probabilmente comporterà, laddove ci fossero altre allerte, un’evacuazione temporanea della popolazione con sistemazioni non solo nel comune di Casamicciola o negli alberghi, anche grazie alla collaborazione riscontrata da parte di tutti gli altri sindaci, e ho visto un’unione e una coesione non indifferente. Si definiranno le strutture per l’eventuale accoglienza provvisoria“.

In caso di ulteriore allerta, parte della popolazione di Casamicciola potrebbe essere ospitata, in via precauzionale, in strutture alberghiere di tutta l’isola di Ischia e nei palazzetti dello sport, secondo il prefetto di Napoli. L’evacuazione sarà prevista dal piano di emergenza di protezione civile per l’area rossa – quella a maggiore rischio – che sarà riperimetrata. Tutte procedure da concludere nel giro di pochi giorni: è previsto un peggioramento delle condizioni meteo e per questo sarà necessario adottare ogni misura per mettere la popolazione interessata in sicurezza. L’evacuazione, è stato precisato, sarà temporanea, solo per il periodo di peggioramento del tempo.

Sono ore di attesa e preoccupazione per i residenti di Ischia, che attendono di conoscere l’estensione della nuova perimetrazione della zona rossa, che dipenderà anche dalle previsioni meteo.